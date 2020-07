La prestation XXL de Youri Tielemans contre Crystal Palace

Si c'est Jamie Vardy, qui a enfilé le costume de héros du week-end à Leicester, c'est bien le Diable Rouge qui a été élu homme du match par les fans des Foxes.

Leicester en avait bien besoin. Sevrés de victoires depuis la reprise (2 sur 9 en championnat et une élimination en Cup), les Foxes ont enfin repris leur marche en avant. Et Jamie Vardy en a profité pour soigner ses statistiques, avec un 100e but en Premier League.

Mais c'est bien Youri Tielemans qui a été mis en avant par les supporters. Le médian belge, auteur de sa meilleure prestation depuis la reprise et qui a servi, à Kelechi Iheanacho, son sixième assist de la saison devance le meilleur buteur de Leicester. Un sentiment confirmé par James Maddison, qui n'était pas sur la pelouse, mais qui n'a rien loupé de la prestation de ses partenaires et qui a été bluffé par son coéquipier belge.