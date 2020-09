Kepa Arrizabalaga n'en fait qu'à sa tête

Le gardien de Chelsea n'a que faire de la volonté de son employeur.

Mine de rien, Chelsea s'est construit une belle petite équipe pour jouer les premiers rôles en Premier League et en Ligue des Champions. Le mercato XXL des Blues, avec des joueurs comme Werner, Ziyech, Chilwell et Thiago Silva, a de quoi faire envie.

Cependant, Lampard a aussi envie d'un nouveau gardien car ce dernier n'est toujours pas convaincu par Kepa Arrizabalaga. On parle de Jan Oblak ou de Onana de l'Akax. Mais l'arrivée d'un nouveau gardien ne peut se faire qu'en cas de départ de l'Espagnol.

Mais Kepa, qui a terminé la saison sur le banc, ne l'entend pas de cette oreille et d'après The Telegraph, l'Espagnol veut rester au club et se battre pour sa place. Lampard est prévenu, il n'aura pas la tâche aussi facile que ça.