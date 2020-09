Bundesliga : Dortmund s'impose pour la première de Thomas Meunier, Thorgan Hazard sort sur blessure

Ce samedi après-midi, le Borussia Dortmund a lancé sa saison 2020-2021 face au Borussia Mönchenglad'bach à partir de 18h30. Après la très large victoire du Bayern Munich hier soir contre Schalke 04 (8-0), les Schwarz-Gelben ont répondu à leur éternel rival en s'imposant facilement face aux hommes de Marco Rose.

Première titularisation pour Thomas Meunier, Erling Haaland toujours aussi décisif

Pourtant, la rencontre a mal commencé pour le BVB. Dès la fin du premier quart d'heure de jeu, Thorgan Hazard, touché à la cuisse droite, a été contraint de céder sa place à Felix Passlack. Malgré l'absence du Diable Rouge, les hommes de Lucien Favre sont parvenus à ouvrir le score grâce à un but de la pépite Giovanni Reyna (35ème).

Au retour des vestiaires, le jeune joueur de 17 ans a également été impliqué dans la deuxième réalisation de son équipe. En effet, c'est lui qui a poussé Ramy Bensebaini à commettre une faute dans la surface de réparation. Un penalty que l'inévitable Erling Haaland s'est ensuite chargé de transformer (54e) avant de s'inscrire un doublé (77ème) pour aggraver le score. Score final : 3-0.

