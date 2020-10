Simone Inzaghi se satisfait du résultat: "Avec les absents..."

Simone Inzaghi est un coach énergique, qui se donne sur le bord du terrain. Epuisé du match, il n'en était cependant pas déçu.

Quelques minutes avant de prendre le bus, Simone Inzaghi s'est présenté en conférence de presse en quatrième vitesse histoire de donner son avis sur le nul obtenu par la Lazio au Stade Jan Breydel. "C'était une bonne rencontre, malgré les joueurs malades. On prend donc un bon point dans des conditions difficiles."

L'entraîneur italien regrette cependant le déroulement du match: "C'était vraiment difficile, mais nous débutons bien, on marque mais on n'arrive pas à garder le zéro derrière. C'est vraiment dommage. Encore plus quand on voit les occasions que nous nous sommes créés en toute fin de match. Mais cela reste un bon point dans un groupe qui sera ouvert jusqu'au bout. Maintenant, il nous faut penser au Zénith."