Son match contre la Juventus ? Naples est prêt à engager une bataille judiciaire

Une polémique qui fait parler. Alors que le Napoli n'avait pas pu se rendre à Turin à cause du protocole pour disputer sa rencontre de Serie A contre la Juventus. La ligue italienne a alors décidé de donner la victoire aux Bianconeri sur tapis vert.

Naples n'a pas accepté cette décision et a alors choisi d'interjeter l'appel. Mais celui-ci a été rejeté et la première décision maintenue. Les dirigeants napolitains n'en resteront pas là et l'ont fait savoir via un communiqué.

"Le SSCN a toujours poursuivi des valeurs telles que la loyauté et le mérite sportif et également dans ce cas, il entreprendra toutes les initiatives pour rendre justice à sa conduite orientée vers le respect de la santé publique et pour s'assurer que le terrain soit le seul juge pour décider du résultat d'un match de football", peut-on lire. "Naples n’abandonnera jamais", a ainsi rajouté Mattia Grassani, l’avocat du club, aux micros de la RAI.