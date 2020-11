Kane, Vardy et Son devancés: le premier joueur du mois en Premier League

Deux mois après l'entame de l'exercice 2020-2021, la Premier League a désigné son premier joueur du mois de la saison.

Le championnat ayant commencé à la mi-septembre, la Premier League a patienté jusqu'à la fin du mois d'octobre pour désigner le premier joueur du mois de la saison. Et s'il y avait du beau monde parmi les nominés, c'est un nouveau nom qui apparaîtra au palmarès.

Patrick Bamford a été élu, au nez et à la barbe, entre autres, de Harry Kane, Heung-Min Son et Jamie Vardy. Une belle récompense pour l'attaquant de Leeds United, auteur de sept buts et deux assists cette saison, et qui n'avait encore jamais été un titulaire indiscutable en Premier League.