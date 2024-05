"Cela va mal tourner quelque part" : un ancien de la maison mauve ne voit pas Anderlecht être sacré champion

Anderlecht est toujours en tête de ces Playoffs. Mais la première place ne tient plus qu'à un fil.

Anderlecht résistera-t-il jusqu'au bout à la remontée du Club de Bruges ? Pour Steven Defour, la réponse est non. L'ancien coach de Malines voit le Club passer devant et ne plus rien lâcher.

"Le facteur 'chance' jouera un rôle majeur. Mais en ce moment , la tendance est que Bruges est en course et qu'Anderlecht traîne toujours un peu trop les pieds. Cela va mal tourner quelque part. explique-t-il, dans des propos relayés par Voetbalprimeur.

Anderlecht a-t-il trouvé la bonne formule ?

En tant qu'ancien milieu de terrain du Sporting, l'entrejeu mauve est un cas intéressant pour Defour : "Leoni est un très bon footballeur, mais la question est alors de savoir à qui vous l'associez. Cela pourrait être Rits ou Delaney, mais il faut alors un vrai numéro dix. Dolberg ne fera jamais le travail au milieu de terrain, alors vous jouez avec deux attaquants".

Defour a aussi donné son avis sur un autre aspect de la tactique de Brian Riemer : "J'essaierais de jouer avec de vrais flancs" explique-t-il, plaidant pour un retour de Francis Amuzu dans le onze.

Le retour de Yari Verschaeren dans le groupe pourrait à nouveau chambouler le puzzle de Brian Riemer lors des prochaines semaines.