🎥 Dante Vanzeir marque et croit à l'exploit... mais Lionel Messi a enclenché le cheat code

Les NY Red Bulls de Dante Vanzeir se rendaient à Miami cette nuit. Le Belge a ouvert le score, mais l'Inter Miami de Messi et Suarez a finalement déroulé...

À la demi-heure, Dante Vanzeir a jeté un froid sur le Chase Stadium de l'Inter Miami. Suivant bien une action initiée par Emil Forsberg, le Diable Rouge a inscrit son deuxième but de la saison et ouvert le score en faveur des NY Red Bulls, 4e de Conférence Est en MLS.

Mais l'Inter Miami ne s'est pas laissé faire. En deuxième période, le leader de Conférence s'est réveillé. D'abord par Rojas, ensuite par Lionel Messi qui a mis ses couleurs aux commandes.

Rojas va ensuite mettre un second but, avant que Luis Suarez n'inscrive... un triplé, pour un score final de 6-2 quand Forsberg réduira la marque à la 90e+7. Une véritable gifle. Et malgré le triplé de l'Uruguayen, c'est bien Messi qui a encore fait sensation.

En effet, l'octuple Ballon d'Or a, en plus de son but, délivré... 5 passes décisives, participant donc aux 6 buts de son équipe. C'est un record en MLS. Cette saison, Vanzeir avait déjà réussi à délivrer 4 assists en un match ; le voilà dépassé...