Un match pas comme les autres pour Thibaut Courtois : "J'avais imaginé cette journée à plusieurs reprises"

Thibaut Courtois a retrouvé sa place dans les buts du Real Madrid cette après-midi. Et c'est comme s'il ne les avait jamais quittés.

Une victoire, une cleansheet, un titre de champion d'Espagne quelques heures après le coup de sifflet final : Thibaut Courtois a vécu une journée riche en émotions pour son tout premier match de la saison.

"Je suis heureux. C'est une victoire personnelle pour mon combat cette saison. Se sentir à nouveau joueur du Real Madrid est un sentiment très agréable" savoure le gardien belge, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

"El Muro" est de retour

Courtois a eu le temps de songer à ce moment où tout rentrerait dans l'ordre : "J'avais imaginé cette journée à plusieurs reprises. Au début, je pensais que la saison était perdue. Ensuite, j'avais coché cette rencontre face à Cadix comme date de retour possible, même si je me sentais très bien avant et que cela aurait pu avoir lieu un peu plus tôt".

Ovationné par le Santiago Bernabeu, il a vraisemblablement profité du moment : "Les encouragements que les fans m'ont donné aujourd'hui me comble de joie. Je leur en serai toujours reconnaissant. C'était un beau moment sur le terrain avec les fans. Espérons que l'on puisse leur donner d'autres moments d'émotion cette saison".

A commencer par le match retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich ?