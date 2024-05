Une plainte pour fraude majeure déposée contre 777 Partners : 350 millions de dollars en jeu !

777 Partners est encore dans de beaux draps. Le propriétaire américain du Standard, supplié par tout le bord de Meuse de s'en aller, essaye de racheter Everton.

Toutefois, la société codétenue par Josh Wander n'y arrive pas, et voit désormais un nouveau nuage bien sombre se pointer au-dessus de sa tête.

En effet, le média américain Bloomberg affirme que Leadenhall, une société basée à Londres, aurait déposé une plainte pour fraude majeure contre 777 Partners. Leadenhall assure que 777 Partners a emprunté 350M$ en mettant en gage des actifs qu'il ne possédait pas (par exemple, emprunter de l'argent pour acheter une maison que vous ne possédez pas, explique le journaliste Tariq Panja).

Ces dernières semaines, la compagnie aérienne Bonza, soutenue par 777, a été placée sous administration judiciaire et un investisseur majeur a accusé 777 de fraude au tribunal de New-York. Malgré cela, le rachat d'Everton est toujours sur la table, poursuit le média.

Une nouvelle affaire qui vient troubler les propriétaires du Standard, qui sont ouverts à une vente du Matricule 16.

Major fraud claim against prospective Everton owners 777 filed last night. Story on Bloomberg.



Leadenhall, London based co, claims 777 borrowed $350m by pledging assets that it either didn’t own, or didn’t exist.



(E.g. borrowing $$$ against a home that you don’t own) pic.twitter.com/3y9ZOHEYUG