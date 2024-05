Une grosse erreur qui coûte très cher au RWDM : "J'assume, c'est ma faute"

Stupeur à la 7e minute de RWDM-Charleroi : de nulle part, une frappe signée Achraf Dari trompe Guillaume Hubert. Le portier molenbeekois est clairement fautif sur ce but, et ne s'en cachait pas.

Guillaume Hubert était pourtant l'une des belles histoires de ces Playdowns. À l'arrivée de Yannick Ferrera, le n°2 du RWDM supplantait le capitaine Théo Defourny entre les perches, pour son envergure et sa capacité à soulager sa défense sur les phases arrêtées.

Un choix osé mais payant jusqu'ici de la part de Ferrera, car l'arrière-garde du RWDM paraissait plus sereine. Mais ce samedi, Hubert a précipité la défaite de ses couleurs. Jamais il n'aurait dû encaisser la frappe d'Achraf Dari à la 7e minute.

"C'est une erreur de ma part, je ne m'en cache pas. Malheureusement, il y a des jours comme ça, et là, c'est pour moi", reconnaît avec honnêteté Guillaume Hubert en zone mixte. "Et par après, il faut dire qu'on n'a pas su relever la tête".

Le RWDM n'a plus son sort entre les mains

Il est vrai qu'au-delà de cette erreur, le RWDM a très mal entamé son match. "On offre encore une première mi-temps ratée, contre un adversaire avec cette qualité, ça ne pardonne pas. On savait que Charleroi allait jouer le coup à fond, on était prévenus", regrette Hubert.

Désormais, le RWDM dépendra quoi qu'il en soit des résultats de ses concurrents directs. "On sait qu'on n'a plus notre sort en mains. C'est dommage car il y a deux semaines, on pensait avoir fait le plus dur. Mais on rate notre chance la semaine passée, et encore une fois ce soir", se lamente le portier molenbeekois.