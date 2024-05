La Scandinavie n'a pas fini de fournir la Pro League : Bruges suit un jeune talent suédois

Les joueurs scandinaves sont traditionnellement à la fête en Jupiler Pro League. Le Club de Bruges fait partie de ceux qui en profitent le plus ces dernières années.

Bien sûr, le RSC Anderlecht s'est mis à l'heure scandinave depuis longtemps déjà, avec la fameuse filière suédoise de la grande époque. Depuis l'arrivée du duo Fredberg-Riemer, ce sont les Danois qui ont pris le pouvoir à Bruxelles, sans oublier Ludwig Augustinsson.

Mais le Club de Bruges n'est pas en reste, avec notamment les grands talents norvégiens Hugo Vetlesen et Antonio Nusa, ou encore l'ailier danois Andreas Skov Olsen. Et c'est aussi de championnats nordiques qu'étaient venus, ces dernières années, des sensations comme Victor Boniface, Gift Orban ou Paul Onuachu.

Pas de surprise donc quand Expressen nous apprend ce week-end l'intérêt du Club de Bruges pour un certain Mans Isaksson (17 ans). Tout jeune talent suédois, Isaksson évolue au J-Södra IF, en D3 suédoise, et y compte déjà 7 apparitions en équipe A.

Plusieurs clubs de D1 suédoise suivaient de près l'international U16, mais c'est bien le Club de Bruges qui va s'offrir ses services. La presse locale estime le transfert à environ 400.000 euros, soit deux fois sa valeur estimée sur Transfermarkt.

Mans Isaksson, milieu central, devrait naturellement intégrer le Club NXT à son arrivée. Il pourra alors goûter à un niveau plus élevé tout en continuant à se développer tranquillement.