Le grand retour de Christian Luyindama au Standard ? "Si la direction m'appelle..."

Christian Luyindama est actuellement sans club. Il évalue donc toutes les possibilités avec attention.

Présent au Standard de 2017 à 2019, Christian Luyindama a marqué Sclessin par ses interventions musclées et par sa joie de vivre dans le vestiaire. Mais à Galatasaray, celui que Liège avait fini par surnommer "le boss" était sur une voie de garage.

Passé quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux, le Congolais de 30 ans a préféré trouver un accord à l'amiable avec la direction pour partir. Il est donc libre de tout contrat depuis décembre.

"Je travaille avec un préparateur physique pour rester en forme et être prêt dès que je trouve un nouvel employeur. C’est la première fois que je suis sans contrat mais ça ne me dérange pas. De nombreux joueurs vivent pareille situation au cours de leur carrière" déclare-t-il au journal L'Avenir.

Luyindama à la relance

Il en profite pour passer un message à la direction du Standard : "Si les dirigeants me contactent, je suis ouvert à la discussion. Je suis en forme et je connais le championnat. Le Standard, c’est ma maison. J’y ai passé de bons moments et si je dois revenir pour continuer à écrire mon histoire, je le ferai".

Son état de forme pose toutefois question : Christian Luyindama n'a plus disputé le moindre match officiel depuis...novembre 2022.