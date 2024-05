Après avoir coulé un club en Pro League, ces propriétaires américains récidivent à l'étranger !

Paul Conway, l'investisseur américain responsable du déclin du KV Ostende, est désormais également contraint de quitter le Danemark. Un tribunal a décidé que le club d'Esbjerg devait appartenir à des acteurs locaux.

Les clubs belges ont décidément pris la mauvaise habitude de confier leur avenir à des propriétaires peu scrupuleux. On se rappelle de la situation catastrophique de l'Excel Mouscron, finalement coulé par Gérard Lopez.

En ce moment, 777 Partners, propriétaire du Standard, est également sous le feu des critiques, et vit des moments très compliqués notamment aux USA (lire ici). Et le KV Ostende, au bord du gouffre, a regretté d'avoir misé sur Paul Conway pour redresser le club.

Relégué, le KVO a été placé sous tutelle administrative après que l'ancien président Frank Dierckens et l'ancien directeur financier Thorsten Theys ont saisi le tribunal. Conway, désormais ex-investisseur, n'est même plus autorisé à pénétrer dans l'enceinte du club.

Une histoire qui s'est désormais répétée dans d'autres clubs. À Barnsley, on a tiré la sonnette d'alarme concernant une faillite imminente. Et à Esbjerg, ancien pensionnaire de D1 désormais en D2 (comme Ostende...), des poursuites judiciaires ont été entamées contre Paul Conway.

La justice danoise a tranché entre le projet de relance de Conway et celui d'administrateurs locaux : l'Américain n'est plus le bienvenu à Esbjerg et peut faire ses valises. On imagine que cette fois, plus aucun club européen ne se fiera à lui.