Ruben Dias : "Je ne peux pas remplacer Kompany"

La défense de Manchester City s'est refaite une jeunesse et performe cette saison. L'encombrant héritage de Vincent Kompany fait-il enfin partie du passé ?

Avec le départ de Vincent Kompany pour Anderlecht, Manchester City a perdu un leader en défense et a mis du temps à trouver le successeur désigné. Mais cette saison, les Citizens semblent à nouveau solides, aidés par un axe Ruben Dias - John Stones qui fait merveille. Dias, arrivé l'été dernier en provenance de Benfica, est le nouveau patron défensif du leader de la Premier League.

"Quand j'étais gosse, regarder la Premier League le week-end, c'était le rêve pour moi. J'ai regardé beaucoup de matchs avec vous (il s'adresse à Rio Ferdinand, nda), Vidic, Kompany, Terry", déclare-t-il à BT Sport. "Il y a un challenge à chaque match ici, c'est ce qui rend ce championnat différent, car il faut relever ce défi à chaque fois". Pour autant, Dias ne se voit pas comme le successeur de Kompany. "Beaucoup de gens nous comparent, et je le comprends, mais franchement, il ne faut pas. On ne peut pas remplacer Kompany et tout ce qu'il a fait. Mais j'ai de l'ambition et je veux gagner à mon tour".