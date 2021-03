Le vétéran colombien Carlos Sanchez rejoint Watford

Carlos Sanchez était libre depuis l'été dernier et la fin de son contrat à West Ham United, où il aura évolué de 2018 à 2020. Le Colombien, qui ne reste pourtant pas sur de grandes prestations européennes, a retrouvé un club, cette fois en Championship : celui qui compte 88 caps avec les Cafeteros a rejoint Watford.

✍️ We are pleased to announce the signing of experienced Colombia international @carlossanchez6.



Welcome to the family, Carlos 🇨🇴 @_AFEX