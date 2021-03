Mogi Bayat a failli en venir aux mains avec une ancienne légende du FC Nantes : "Il a pris la mouche et le ton est monté"

Le ton est monté dans les loges de La Beaujoire après le nul concédé en toute fin de match par Nantes face à Lorient (1-1) ce dimanche.

Ce dimanche après le partage entre le FC Nantes et Lorient, une violente dispute a éclaté dans la loge présidentielle entre Patrice Rio, une icône du club, et Mogi Bayat après le but égalisateur d'Armand Laurienté sur un coup franc direct.

"Nous étions tous très déçus et je me suis permis de dire tout haut que pour moi Alban Lafont était responsable sur ce but", a confié Patrice Rio dans des propos relayés par L'Équipe. "En face de moi, M. Bayat, l'agent qui l'a mis à Nantes, a pris la mouche, et le ton est monté", a souligné l'ancien international, âgé de 72 ans qui avoue avoir échangé des paroles injurieuses avec son opposant mais ne souhaite pas s'étendre plus sur cette scène.

En effet, les deux hommes en seraient pratiquement arrivés aux mains avant d’être séparés par le personnel présent sur place. "Waldemar (Kita) a assez de problèmes comme ça, je ne vais pas lui en créer d'autres", a conclu Rio.