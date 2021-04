Du côté du Bayern, on a confiance en Nasser Al-Khelaïfi

Le Président du PSG ressort grandi de cette histoire de Super League.

Face au projet mort-né de la Super Ligue, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont aidé l'UEFA à lutter contre les 12 membres fondateurs de cette nouvelle compétition. Sans surprise, le président munichois Karl-Heinz Rummenigge a apprécié l'attitude de son homologue parisien Nasser Al-Khelaïfi.

"Le PSG, le Borussia Dortmund et nous avons envoyé un signal très fort en refusant de faire partie de ce projet de Super Ligue. Je l’ai répété ces derniers mois : il était hors de question d’y participer. Main dans la main, la France et l’Allemagne se sont unies pour soutenir le système actuel du football de clubs européen. Je connais Nasser depuis pas mal d’années et, au fil du temps, une véritable relation de confiance s’est instaurée entre nous. Je sais pertinemment qu’en tant que patron du PSG, il se sent responsable du football de clubs européen", a confié l'Allemand dans les colonnes du quotidien L'Equipe ce vendredi.