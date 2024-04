Un joueur à garder à tout prix ? "Si le Standard le conserve et l'entoure bien, il va se régaler"

Kelvin Yeboah fait bonne impression au Standard. Ivan Leko pourra-t-il encore compter sur lui la saison prochaine ?

4 buts et 2 assists en 10 titularisations à la pointe de l'attaque du Standard : Kelvin Yeboah n'a pas eu besoin d'un temps d'adaptation, lui qui avait justement peiné lors de son prêt à Montpellier en première partie de saison.

Ses difficultés dans l'Hérault lui ont valu un nouveau prêt en bord de Meuse. Et à Sclessin, il n'y a pas que ses stats qui impressionnent : sa vitesse offre plus de verticalité à l'équipe et permettent à Wilfried Kanga d'être moins seul sur son île.

Le Soir a interrogé Andreas Schicker, le directeur sportif du Sturm Graz, où Yeboah a inscrit 20 buts et délivré 10 assists en une saison et demie. Une explosion qui avait poussé le Genoa à dépenser 6,5 millions en janvier 2022.

Yeboah retrouve confiance au Standard

L'Autrichien n'est pas surpris par sa faculté d'adaptation : "C’était déjà sa marque de fabrique quand il était chez nous. Il sourit tout le temps et s’implique dans la vie d’un vestiaire. C’est un positif de nature".

Pour Schiker, son ancien joueur dispose encore d'une marge de progression certaine : "Il a effectué de gros efforts dans son comportement en perte de balle, au point de souvent pousser les défenseurs adverses à la faute. Il n’est pas du genre à se cacher, ce qui l’honore mais le dessert parfois. Le jour où il dosera mieux ses efforts, il sera encore bien meilleur".

Selon le directeur sportif, Kelvin Yeboah peut faire en Autriche le même coup qu'en Autriche : "Si le Standard le conserve et l’entoure bien, Kelvin va se régaler". Cela convaincra-t-il les Rocuhes de lever son option d'achat ?