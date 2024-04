Après la défaite à Bruges, un joueur de Genk explose et critique ses coéquipiers

Genk s'est totalement effondré ce mercredi soir face au Club de Bruges. Les coéquipiers de Patrik Hrosovsky se sont inclinés sur le score sans appel de 4-0.

Genk avait beaucoup à gagner ce mercredi soir, mais aussi beaucoup à perdre. Dès les premières minutes de la rencontre, la défense limbourgeoise a craqué sur un long ballon adressé à Skoras. Jutgla a alors puni les largesses offertes à Bruges.

Genk n'est jamais revenu dans la rencontre et encaissé 3 buts supplémentaires en seconde période. Genk est désormais à 7 points de la place de leader occupée par Anderlecht.

Au micro d'Eleven/DAZN, le Genkois Patrik Hrosovsky a donné son analyse de la rencontre. Il n'a pas été tendre avec ses coéquipiers.

"Nous n'avons pas montré la même énergie et la même intensité que lors des matchs précédents. Bruges était au-dessus de nous ce soir."

"Si c'est notre système de jeu ? Non, c'est parce que nous leur avons laissé trop d'espaces. Ce n'est pas à cause du système, c'est à cause de nous. Nous devons apprendre de cela pour le match retour (ce dimanche)."