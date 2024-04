King De Bruyne : "Le meilleur de l'Histoire"

Kevin De Bruyne a marqué son premier but de la tête de sa carrière. Et quel but! Une copie presque exacte du but légendaire de Robin van Persie lors de la Coupe du Monde 2014.

Kevin De Bruyne a laissé son empreinte sur la Premier League. Cependant, la discussion sur qui a été le meilleur milieu de terrain ayant jamais joué en Premier League restera toujours ouverte. Pour Jamie Redknapp - ancien joueur de Liverpool et Tottenham, ancien international anglais - il n'y a cependant plus de doute : "Il est le meilleur milieu de terrain de l'Histoire de la Premier League", déclaré Redknapp à la télévision anglaise. “Nous avons déjà vu d'excellents milieux de terrain en Premier League, tels que Steven Gerrard, Frank Lampard, David Silva ou Yaya Touré. Mais je trouve que De Bruyne est encore meilleur. Il fait des choses que vous n'avez jamais vues auparavant.” Kevin De Bruyne est le meilleur milieu de terrain de l'Histoire de la Premier League" “Les passes qu'il a faites tout au long de sa carrière, et notamment en Angleterre : peu de joueurs sont capables de les réaliser. De plus, il peut marquer différents types de buts. Maintenant, il peut même marquer sur tête plongeante. Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Chaque fois que je le vois jouer, je reste bouche bée.” “C'est presque un but comme celui que Robin van Persie a marqué lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, contre les Espagnols. Des buts du pied gauche, du pied droit, dans la lucarne,... et maintenant même un fantastique coup de tête. En s'infiltrant dans la surface, il est si dangereux.” Redknapp estime également que De Bruyne agit comme un mentor. “De Bruyne est également le modèle parfait pour Phil Foden. C'est une relation maître-élève. Un joueur comme Foden a besoin d'un bon modèle. Pour lui, c'est incroyable de pouvoir s'entraîner au quotidien avec De Bruyne. Il peut beaucoup apprendre de lui.” Le Belge volant, @KevinDeBruyne! ??✈️ pic.twitter.com/eEIM4E5xRt — Play Sports (@playsports) 25 avril 2024