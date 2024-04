Il était temps que l'Union se réveille : "Nous revenons de nulle part"

L'Union Saint-Gilloise a enfin renoué avec la victoire. Les Bruxellois se sont imposés 0-3 à l'Antwerp et lancent enfin leur course au titre.

Cette victoire a été, après un 0 sur 12, cataclysmique. Cameron Puertas, auteur d'un doublé, a été l'homme providentiel du côté de l'Union.

Le milieu de terrain Suisse s'est présenté devant les journalistes en après-match, en zone mixte. cette victoire lui a évidemment fait le plus grand bien.

“Cela faisait un moment qu’on cherchait à être solides défensivement tout en marquant. C’est ce qu’on a fait et ce match va nous lancer dans ces playoffs", a analysé Puertas, selon des propos relayés par la Dernière Heure.

L'Union a enfin pu regoûter à la victoire. Pour le groupe, cela peut être l'élément déclencheur. "Mentalement, cette victoire vaut plus que trois points. C’est un peu comme si nous revenions de nulle part. Nous avons failli gâcher notre belle phase classique mais nous avons encore notre destin entre nos mains. Si on joue de cette manière, surtout comme on l’a fait en deuxième mi-temps, cela va le faire", a continué Puertas.

Puertas a ensuite analysé son match et semble confiant pour la suite. “Je n’avais pas été à mon meilleur niveau lors des quatre premiers matchs. J’ai fait un bon match mais peu importe s’il y a un but ou un assist au bout. Nous avons réussi à marquer aux bons moments tout en ne ménageant pas nos efforts. Si on court tous ensemble de la première à la dernière minute comme on l’a fait, cela va le faire."