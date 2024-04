Le destin de Karel Geraerts lié à Marc Wilmots ? "J'ai eu une discussion avec lui"

La saison de Schalke 04 a été semée d'embuches de bout en bout. Et l'été semble tout aussi indécis.

14 défaites en 30 matchs, une triste treizième place en deuxième division allemande : Karel Geraerts s'attendait sans doute à mieux en débarquant à Gelsenkirchen cet été, alors que le club visait ouvertement la remontée en Bundesliga.

Malgré les mauvais résultat, l'ancien entraîneur de l'Union est toujours en poste et a vu Marc Wilmots débarquer au sein de la direction cet hiver. Mais il est loin d'être certains que Geraerts soit toujours à la tête de l'équipe la saison prochaine.

Lui-même entretient le doute : " Pour le moment, il n’y a de garantie pour personne. Oui, j’ai encore un an de contrat. Mais il s’est passé beaucoup de choses cette année. C’est pourquoi nous devons d’abord assurer le maintien et ensuite faire tous une analyse correcte" déclare-t-il dans des propos tenus aux médias allemands relayés par Belga.

Karel Geraerts peut-il encore rêver du Club de Bruges ?

Un peu plus tôt dans la semaine, Wilmots avait quant à lui déclaré au média WAZ : "Nous devons éviter la relégation le plus rapidement possible, puis nous allons nous asseoir à une table pour clarifier nos souhaits et les siens. Il m'a dit qu'il pouvait très bien imaginer rester ici'.

Les deux hommes seront-ils sur la même longueur d'onde ? "J’ai eu une conversation avec Marc. Mais nous parlons tous les jours depuis des mois, cela n’a rien d’extraordinaire. Pour moi, tout va bien" poursuit Karel Geraerts. Les sourires de façade seront-ils toujours de mise dans quelques semaines ?