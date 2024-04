Norman Sylla (ex-Dender) se rappelle : "La défense du Standard, à l'époque, c'était quelque chose"

Lors du premier passage de Dender en D1, Norman Sylla faisait partie des incontournables dans l'équipe de Johan Boskamp. Il nous a raconté ses souvenirs d'époque.

En 2007, Dender crée la surprise en montant en D1 belge pour la première fois de son histoire. Norman Sylla, qui évoluait auparavant à Renaix, signe alors pour le club flandrien, séduit par son caractère familial (il nous en parle ici).

Une époque dont il a gardé des souvenirs vivaces. "C'est la meilleure période de ma carrière, bien sûr. J'y ai aussi rencontré plus qu'un ami, un frère : Henri Munyaneza. Nous étions inséparables sur et en-dehors du terrain", se rappelle Norman Sylla. En 2007-2008, Munyaneza inscrira 9 buts et donnera 5 assists, Sylla marquera 8 fois pour 5 assists également.

Boskamp, un coach "fou"

Sous la houlette de Johan Boskamp, Dender va se maintenir en D1 à la surprise générale. "C'est le meilleur coach que j'ai connu dans ma carrière. Pas seulement sur le plan footballistique. C'était un personnage, il était "larger than life", mais il utilisait ça pour protéger son équipe de la pression", nous explique Sylla.

© photonews

"Ce coach était un peu fou, mais si vous lui parlez de moi, il vous dira qu'il me trouvait fou aussi (rires). Il faisait confiance à ses joueurs. Je me rappelle être arrivé en retard à un entraînement. Boskamp m'a dit de ne pas m'entraîner, et m'a invité chez lui. Là, il m'a dit qu'il me faisait confiance, mais voulait pouvoir aussi compter sur moi".

Une relation père-fils qui laissait beaucoup de libertés à l'attaquant guinéen. "Il me disait, globalement : "fais ce que tu veux". Je lui demandais si je devais défendre, il me disait : "Si tu veux" (rires). Du coup, je revenais défendre, pour lui rendre cette confiance".

Les meilleurs : Ruiz, Dante, Hassan...

Le meilleurs souvenir de Norman Sylla en D1, c'est le plus grand exploit de Dender à l'époque : une victoire 2-4 sur la pelouse de La Gantoise. "On était sur une superbe série, avec une victoire contre Genk et un partage contre le Standard. Le terrain de Gand était gelé, mais Boskamp a insisté pour jouer ce match afin de ne pas briser la série. Je marque 2 buts et donne 2 assists ce soir-là".

Et durant ces 2 saisons en D1, Sylla croise quelques joueurs dont il se rappelle bien encore aujourd'hui. "J'avais gagné le respect de Marcin Wasilewski, parce que je répondais aux taquets qu'il me mettait. Je me relevais chaque fois et il appréciait ça, il me serrait la main après les matchs".

Le meilleur défenseur de l'époque, cependant ? "Dante, du Standard. Il ne jouait pas dans l'axe, à l'époque, puisque c'était occupé par Sarr et Onyewu. Cette défense du Standard, c'était quelque chose (rires). Mais j'ai réussi à embêter Dante, même s'il allait vite et était très fort physiquement et techniquement".

© Photonews

Dans le jeu, Norman Sylla a également pu apprécier les qualités de quelques joueurs : "Bryan Ruiz, c'était la classe. Un joueur à la technique hors-normes, un peu à la Javier Pastore. C'était beau à voir. Et le duo Hassan-Boussoufa à Anderlecht : en les regardant, tu comprenais que même au sein du plus haut niveau, il y a des différences de classe".

Enfin, l'ancien attaquant de Dender (encore actif en... P2 brabançonne pour Boitsfort !) rend hommage à un autre buteur : "J'étais fan de François Sterchele, je l'adorais. Ca a été un vrai choc pour moi quand il est décédé, je me rappelle que Henri (Munyaneza) me l'avait annoncé et que je n'y croyais pas. Un super attaquant".