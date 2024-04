Le Club de Bruges et Anderlecht bien représentés, l'Union fait son grand retour dans notre Equipe de la Semaine !

Comme après chaque journée de match, nous vous présentons notre 'Équipe de la Semaine'. Ce sont principalement les joueurs de Champions Play-offs qui ont marqué des points. Sans surprise, les joueurs du Club Bruges se sont particulièrement illustrés. Pas moins de cinq d'entre sont représentés.

Gardien

Une des deux exceptions concerne le gardien de but. Gaëtan Coucke méritait selon nous une nomination pour son rôle prépondérant dans le match nul et vierge entre Malines et le Standard.

Défense

Qu'il a manqué à l'Union ! Kevin Mac Allister est de retour et le défenseur argentin et a été irréprochable contre l'Antwerp. À côté de lui se tient le fidèle Jan Vertonghen. Il a complètement éteint Kevin Denkey. Il a de nouveau fait étalage de sa grande qualité de passe.

La deuxième exception dans ce 11 est Takahiro Akimoto. L'arrière gauche de STVV a livré une prestation brillante en défense centrale contre Westerlo.

Milieu de terrain

Raphael Onyedika se montre à son avantage dans ces Play-offs. Le milieu défensif du Club de Bruges était partout et s'est sorti de chaque situation. Il a rendu fous les milieux de terrain de Genk. Son coéquipier Hans Vanaken est également en grande forme. Il a délivré une passe décisive géniale lors de la large victoire contre les Limbourgeois (4-0).

Cameron Puertas a quant à lui marqué deux buts et délivré une passe décisive contre l'Antwerp. Il sera très important dans le rush final de l'Union. Théo Leoni a marqué deux buts et a réalisé un match référence contre le Cercle de Bruges.

Attaque

Pas de Kasper Dolberg, malgré que le Danois ait également livré un excellent match. Mais Igor Thiago a une fois de plus été crucial et a marqué pour la première fois depuis deux mois. Un réel soulagement pour le Brésilien.

L'attaque est entièrement aux couleurs Blauw en Zwart, car Michal Skoras et Ferran Jutgla ont été insaisissables sur leur aile et ont été décisifs, marquant chacun un but face à Genk.