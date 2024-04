Le joli pactole qui attend l'Antwerp, impliqué dans un transfert de...65 millions d'euros !

La situation financière à l'Antwerp n'est pas vraiment rose. Plusieurs joueurs devront être vendus cet été, dont la pépite George Ilenikhena. Cependant, des millions inattendus et bienvenus pourraient bientôt renflouer les caisses.

En Angleterre, on parle beaucoup d'un intérêt de Liverpool pour Willian Pacho. Le jeune international équatorien de 22 ans brille avec l'Eintracht Francfort et suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs.

Arsenal serait également intéressé, mais selon les experts en transferts Santi Aouna et Gianluca Di Marzio, c'est bien Liverpool qui tiendrait la corde. Et c'est une excellente nouvelle pour l'Antwerp.

Willian Pacho (ex-Antwerp) vers Liverpool ?

Pourquoi ? Le club l'a vendu pour 9 millions à l'Eintracht mais a également convenu d'un pourcentage à la revente inconnu. Il s'agirait toutefois d'un pourcentage très intéressant sur la plus-value du transfert.

Francfort veut vendre Pacho pour une grosse somme, et l'Antwerp voit cela d'un très bon oeil. Les Allemands réclament 65 millions d'euros pour le défenseur qui a évolué pendant une saison et demi au Great Old.

Francfort est fort dans les négociations et se montre gourmand compte tenu de l'intérêt d'autres grands clubs et du fait que Pacho est sous contrat jusqu'en 2028. Sur Transfermarkt, sa valeur actuelle est estimée à 30 millions, mais le club allemand ne se satisfera pas d'un tel montant.