Frustré, Toby Alderweireld jette l'éponge : "Il nous ne reste plus qu'un seul match important"

L'Antwerp éprouve des difficultés dans ces play-offs. Les hommes de Mark van Bommel ont bien du mal à marquer un but et il y a également de nombreuses lacunes défensives. Ce qui frustre énormément Toby Alderweireld. Il a même jeté l'éponge concernant la fin du championnat.

Perdre 0-3 à domicile contre l'équipe qui a enchaîné 0 sur 12... Ça fait mal. "Nous avons bien joué en première mi-temps. Mais nous n'avons pas réussi à mettre l'Union en difficulté. Le dernier geste nous manque en ce moment. Et nous encaissons des buts trop facilement", a soupiré Toby Alderweireld en après-match au micro d'Eleven/DAZN.

Il n'y a pas eu de réaction après ces premiers buts en seconde mi-temps. "Nous traversons une période où tout ne tourne pas à 100 %. Il semble alors qu'il n'y ait pas de motivation dans le groupe, mais elle est bien là. Nous faisons bien jusqu'à un certain point, puis il manque quelque chose..."

Même le recours habituel à Alderweireld en attaque n'a malheureusement pas fonctionné. "Je fais de mon mieux. L'Union a aussi de grands gaillards devant."

"Je n'ai pas pu remporter tous les duels, même si j'ai essayé d'être dangereux. Cette saison, j'ai fait la différence à plusieurs reprises. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné aujourd'hui."

La finale de la coupe devient maintenant primordiale, et semble le seul objectif de l'Antwerp. L'Union sera également au rendez-vous, mais le match d'hier n'indique en rien le déroulement de cette finale selon Alderweireld. "C'est vrai. Et nous savons que la finale de la coupe est désormais notre match le plus important. Mais cela ne signifie pas que nous devons tout abandonner. À domicile, on ne veut jamais perdre."