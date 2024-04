Aucune victoire en 15 (!) matchs de Play-Offs 2 pour le Standard, mais : "On peut rivaliser avec n'importe qui"

Il y avait du positif (un petit peu) dans la prestation du Standard contre Malines. Les Rouches sont restés solides derrière et se sont procurés des occasions, ils devront cette fois coupler solidité défensive et efficacité offensive pour enfin décrocher une première victoire.

C'est la deuxième fois que le constat revient depuis le début des Europe Play-Offs, après le partage à Saint-Trond. Le Standard aurait mérité mieux, aurait probablement dû l'emporter, mais s'en est tiré avec un nouveau partage contre Malines.

"Nous méritions davantage. Nous étions la meilleure équipe sur le terrain, avec un meilleur football, plus d'intensité et d'énergie. De plus, nous l'avons fait contre l'une des meilleures équipes en 2024" commentait Ivan Leko en conférence de presse, conscient du bilan impressionnant des Malinois depuis l'arrivée de Besnik Hasi.

Ces dernières semaines, l'entraîneur du Standard avait souvent critiqué la mentalité affichée par ses joueurs, ainsi que les erreurs défensives multiples dont ses défenseurs avaient fait preuve. Ce n'était pas le cas, cette fois, ce qui représente déjà une certaine progression.

"C'est dommage de ne pas avoir pu l'emporter. Nous avons déjà montré lors de certains matchs que nous pouvons rivaliser avec n'importe qui quand nous sommes à 100%, dans un bon jour. Je ne peux pas blâmer les joueurs, ils ont tout donné et se sont créées beaucoup d'occasions."

Ivan Leko doit rassembler les points positifs des derniers matchs

Le Standard peut donc rivaliser, mais ne peut pas encore s'imposer. Le Standard était déjà en Play-Offs 2 la saison dernière, alors que 777 Partners venait d'arriver au club. Les Rouches viennent donc de disputer 15 rencontres d'Europe Play-Offs en un an et demi... pour zéro (!) victoire.

Jonathan Panzo et Kelvin Yeboah nous en ont parlé, l'idée était aussi et surtout de resserrer les boulons derrière, contre le Kavé. Chose faite avec succès, puisque mis à part dans les dix premières minutes, l'adversaire du Standard mardi n'a quasiment pas eu d'occasion.

Face aux Trudonnaires, il faudra cette fois coupler la solidité défensive du dernier match et l'efficacité offensive des précédents déplacements, pour enfin empocher une victoire qui ferait beaucoup de bien au moral.