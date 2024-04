L'Union a-t-elle enfin lancé ses Playoffs ? "Il ne fallait pas nous enterrer"

L'Union Saint-Gilloise a retrouvé le sourire en s'imposant 0-3 à l'Antwerp. Cameron Puertas a été le grand bonhomme de la rencontre avec deux buts et un assist.

C'est dans les moments creux que l'on reconnait les leaders d'une équipe. Ce soir, Cameron Puertas a été à la fois le leader du collectif unioniste, mais aussi le leader technique de l'équipe.

Son ouverture du score est un modèle de coup franc dont Senne Lammens, surpris à son premier poteau, se souviendra encore longtemps. Sa petite louche pour lancer Mohamed Amoura sur le but du break n'est pas vilaine non plus. L'homme du match a ensuite tué le match définitivement avec le 0-3 dans les derniers instants.

"Ca fait vraiment du bien après les quatre défaites d'affilée. C'est une magnifique prestation de l’équipe, nos Playoffs sont lancés. Il ne fallait pas nous enterrer" se réjouit l'Hispano-suisse au mirco d'Eleven.

L'Union y croit encore

Pour Puertas, cette victoire pourrait bien servir de déclic : "Dimanche, on avait déjà livré une bonne prestation, on confirme aujourd'hui mais avec la victoire. On a retrouvé cette base défensive solide, avec trois buts en prime. On joue au foot pour ce genre de moments. Mon slogan "Ils croyaient que" s'applique parfaitement, il faut toujours croire en soi".

Une maxime qui s'applique à ce coup franc, inscrit sans trembler au premier poteau : "Je m’entraîne beaucoup pour les coups francs. Etant le tireur attitré de l'équipe, j'ai souvent l'occasion de m'y essayer. Ca fait un moment que je voulais tenter cette frappe-là". Les phases arrêtées, qu'elles soient données directement ou indirectement, pourraient aider l'Union à se remettre la tête à l'endroit, surtout avec un Puertas aussi adroit dans cet exercice.