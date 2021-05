🎥 Lukasz Piszczek tire sa révérence : "Je n'aurais jamais rêvé d'un tel départ"

Lukasz Piszczek a disputé jeudi soir sa toute derniÚre finale avec le Borussia Dortmund.

C'était avec beaucoup d'émotion que Lukasz Piszczek a mis un terme à sa belle carrière au Borussia Dortmund.

Le défenseur de 35 ans, qui a passé plus de 11 ans au Westfalenstadion, a fondu en larmes après la victoire des siens en finale de la coupe jeudi contre le RB Leipzig.

L'ancien international polonais a été soulevé dans les airs par ses coéquipiers alors qu'il fondait en larmes. Après avoir été l'un des joueurs les plus constants et les plus loyaux de l'histoire du club, Piszczek quitte le club par la grande porte : "Je n'ai pas de mots", déclarait le joueur dans des propos repris par Bild. "Je sais que ma carrière touche lentement à sa fin et je n'aurais jamais rêvé d'un tel départ."

Piszczek va retourner dans le club de sa ville natale, le LKS Goczalkowice, qui joue en 3e division polonaise : "J'ai des projets concrets en Pologne et j'ai déjà reporté ces projets d'un an", avait-il déclaré la saison dernière.

"Je veux jouer avec les amis du club de ma ville natale, Goczalkowice, où mon père est vice-président, et m'occuper de l'académie des jeunes que nous avons lancée en 2019. J'ai grandi ici, c'est ici que je me suis développé pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui, c'est pourquoi je voulais donner quelque chose en retour."