Antonio Conte est cité au Real Madrid

Où ira Antonio Conte, qui a claqué la porte de l'Inter Milan ?

Sacrée partie de chaises musicales en Europe : Antonio Conte a quitté l'Inter Milan, et sera remplacé par Simone Inzaghi ; Andrea Pirlo a été licencié par la Juventus et se dirige vers Sassuolo, mais Conte ne retrouvera pas la Vieille Dame, que devrait reprendre Massimiliano Allegri. Le même Allegri était l'une des cibles n°1 ...du Real Madrid où Zinedine Zidane est parti. Et c'est donc désormais Antonio Conte qui pourrait se retrouver à la Casa Blanca, d'après Sky Italia.

L'ancien entraîneur de Chelsea et de la Squadra Azzura pourrait donc découvrir un troisième championnat après l'Angleterre et l'Italie, et aussi retrouver à Madrid un homme qu'il connaît bien : Eden Hazard, qu'il a dirigé chez les Blues. Une bonne nouvelle pour Hazard, dont l'avenir au Real semblait lié à celui de Zidane ?