Le numéro de Romelu Lukaku à Chelsea dévoilé

Lors de son premier passage chez les Blues, le Diable Rouge portait le numéro 18. L'attaquant formé à Anderlecht avait ensuite porté le 17 puis le 10 à Everton, avant de choisir le numéro 9 à Manchester United et l'Inter Milan.

Romelu Lukaku a confirmé en conférence de presse qu'il portera bien le numéro 9 à Chelsea, comme lorsqu'il évolue sous le maillot des Diables Rouges. "Cela fait du bien d'être de retour. C'est comme si je ne débarquais pas dans une nouvelle équipe. Je suis déjà passé par le club et je connais encore quelques joueurs de l'époque", a confié Big Rom durant la conférence de presse.

"Je suis très content de rejoindre les champions d'Europe et on sent que l'équipe a envie de plus. Ils veulent continuer à gagner. Tout le monde est ambitieux et je le suis également. Je suis plus mature que lors de mon précédent passage en Premier League. Je vais apporter quelque chose en plus à ce groupe et j'ai hâte de jouer. Cela peut déjà être le cas dimanche contre Arsenal. J'ai eu une bonne préparation avec l'Inter Milan et je suis prêt à jouer", a prévenu le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges.