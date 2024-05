Bruges à 90 minutes (ou plus) d'une finale européenne ? La mise en garde de Simon Mignolet à ses équipiers...et aux supporters

Demain, le Club de Bruges va tout faire pour remonter son but de retard contre la Fiorentina en demi-finale de Conférence League. Simon Mignolet veut écrire l'histoire en faisant du Club la première équipe belge à atteindre une finale européenne depuis 1993 .

C'est en tant que joueur expérimenté que Simon Mignolet aborde cette demi-finale retour. Il sera précieux pour guider ses coéquipiers : "En premier lieu, il faut se concentrer sur les choses normales, les choses que vous faites chaque jour" a déclaré le gardien à Sporza.

Le Club de Bruges reste sur six victoires de rang en championnat et peut donc aborder le match avec confiance : "Quand vous êtes dans cette dynamique, il suffit de continuer ainsi. À l'approche du match, un peu plus de stress se fera ressentir. Il sera alors nécessaire de faire appel aux joueurs expérimentés pour guider le groupe".

Pour le Club, il s'agit de retrouver une finale européenne pour la première fois depuis 1978 : "C'est une chance incroyable pour le groupe de joueurs de pouvoir figurer dans cette liste. Les joueurs de l'époque sont des légendes du club. Cela devrait être une motivation supplémentaire. Avoir cette opportunité est quelque chose de positif pour tous".

Ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces

Mais d'abord, il faudra se défaire d'une équipe de la Fiorentina rusée et déterminée. C'est que les Transalpins ont justement atteint la finale l'an dernier, avant d'être battus par West Ham. Le vécu est donc là aussi énorme.

"Plus le match avancera, plus ils utiliseront leur avance pour paralyser autant que possible le jeu. Ils utiliseront toutes les ficelles pour gagner du temps et nous irriter. Ce n'est pas seulement le vestiaire, mais aussi les supporters qui ne doivent pas se laisser frustrer. S'ils envoient le ballon hors du terrain, ou s'ils restent au sol... tout cela fera partie du jeu". Le message est passé, le grand vainqueur de demain ne sera pas forcément celui qui jouera le mieux au football.