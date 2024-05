🎥 Ivan Leko vivement pointé du doigt pour sa gestion du Standard : "Il a pété un câble !"

Le Standard ne va pas bien, c'est une certitude. Les Rouches n'ont pas encore gagné une seule rencontre d'Europe Play-offs.

La saison du Standard est catastrophique, n'ayons pas peur des mots. Les Liégeois ont évité de peu les Play-downs et depuis le début des Europe Play-offs, livrent un regard bien morose sur le terrain.

Après une nouvelle défaite, face à OHL (3-1), Ivan Leko a passé plus d'une heure à questionner les joueurs un par un quant à leur implication. Le Croate s'est également emporté dans sa réaction d'après-match (lire ICI).

Nordin Jbari critique Ivan Leko

Le comportement de Leko, qui a critiqué ouvertement ses joueurs à plusieurs reprises depuis son arrivée à Sclessin, ne passe clairement plus aux yeux de certains. C'est le cas de Nordin Jbari. L'ancien joueur professionnel reconverti en consultant a donné un avis tranché sur le plateau de La Tribune.

"Franchement, il a pété un câble. Après à l'interview, il dit : 'Why, why, why ?'. Mais depuis qu'il est là, il pose des questions. Carl Hoefkens a été licencié parce qu'il y avait un problème. Je le répète depuis des semaines. Lui, il arrive pour résoudre le problème. Depuis qu'il est là, il fait des constatations, il pose des questions, et il dit : 'Voilà, ça, ça ne va pas'."

"Mais on savait qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Sinon, Carl Hoefkens n'aurait pas été licencié. Trouve la solution !", s'exclame Jbari. "Pourquoi est-ce qu'il n'est pas honnête de dire qu'il n'a pas trouvé la solution ? Au lieu de chaque fois incriminer ses joueurs. S'il doit s'en aller ? Bien sûr qu'il doit s'en aller ! Il est en train de mettre le feu, là. Est-ce que la direction laisse faire ça ? On laisse faire un entraîneur qui est en train de péter les plombs depuis un mois."