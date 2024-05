Siquet, Vanaken, Spileers, De Cuyper,... : la marge de manœuvre de Tedesco reste très faible malgré l'agrandissement des sélections pour l'Euro

Sur les réseaux sociaux, le passage des sélections pour l'Euro de 23 à 26 joueurs a laissé la place à beaucoup de fantaisie. Toutefois, la marge de manœuvre de Domenico Tedesco reste très faible, et le sélectionneur ne saura pas contenter tout le monde...

C'est le 28 mai, sur le coup de dix heures, que Domenico Tedesco dévoilera le nom des 26 joueurs qui s'en iront disputer l'Euro 2024 en Allemagne. Vingt-six joueurs, donc, et non vingt-trois, comme initialement prévu. L'UEFA a entendu cette demande des sélectionneurs et a annoncé cette adaptation la semaine dernière.

Sur les réseaux sociaux, tout le monde se prête au jeu afin de pronostiquer le nom des trois bénéficiaires "joker". Les noms de joueurs qui n'ont jamais été repris (ou très peu) sous Tedesco sont sortis, tels que Hugo Siquet, Hans Vanaken, Maxim De Cuyper, Jorne Spileers et d'autres. Mais cet agrandissement des sélections va-t-il laisser la place à tant de fantaisie ?

Une place de plus qu'en mars... et trois incontournables à ajouter

Pour la trêve internationale du mois de mars et les matchs amicaux en Irlande et en Angleterre, Domenico Tedesco avait sélectionné vingt-cinq joueurs. Une sélection qui devrait donc être très proche de celle que l'on va retrouver à l'Euro, malgré les absences de Kévin De Bruyne, Yannick Carrasco et Alexis Saelemaekers, pour blessure.

Cette sélection, elle comprenait bien Olivier Deman, Koni De Winter et Zeno Debast, mais pas de Hugo Siquet, ni de De Cuyper. Quatre gardiens étaient sélectionnés et pour le reste, du classique. Parmi ces 25 joueurs, Charles De Ketelaere, blessé, lui aussi, n'avait pas joué en Irlande et était rentré à Bergame plutôt que de prendre la direction de Londres.

Saelemaekers, Carrasco et De Bruyne sont incontournables. Pas besoin d'argumenter pour le Cityzen, Carrasco a été titulaire lors de huit des dix matchs sous Tedesco, et l'ancien d'Anderlecht affiche une forme étincelante à Bologne. S'ils sont en forme, physiquement, aucune chance de les voir manquer l'Euro.

© photonews

Qui sautera ? Deman, probablement, et difficile à dire pour le deuxième, d'autant qu'une sélection à trois gardiens ne paraît que peu envisageable, puisque Tedesco ne l'a jamais fait, chez les Diables. Quatre gardiens, cela permet d'avoir deux oppositions simultanément, à l'entraînement, avec un portier de formation dans chaque cage.

Celui qui espère voir la jeune pépite de Pro League débarquer à la surprise générale dans le noyau grâce à l'agrandissement des sélections risque grandement de se mettre le doigt dans l'œil. La marge de manœuvre de Tedesco reste faible. Elle l'est juste un petit peu moins.