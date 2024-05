Des anciens du Real Madrid, du Barça, Claude Makélélé et un directeur sportif proche de la prison : l'AS Eupen en D1A, c'était aussi ça

Après huit ans en D1A, l'AS Eupen évoluera en Challenger Pro League la saison prochaine. Les Pandas ont marqué l'élite avec des personnalités mondialement réputées, sous la dynamique d'ASPIRE Academy.

Cette fois, c'est fait. Deuxième de D1B lors de la saison 2015-2016, l'AS Eupen était remontée en Jupiler Pro League. Huit saisons plus tard, la voilà sur le chemin retour, direction la Challenger Pro League.

Durant cette petite dizaine d'années, les Pandas auront ramené dans notre championnat des figures connues à l'international, auront flirté avec la relégation à plus d'une reprise et auront disputé une demi-finale de Coupe de Belgique.

Josep Colomer, du Barça à Eupen, et proche de la case prison

En 2012, l'ancien directeur de l'académie du FC Barcelone, Josep Colomer, devient le nouveau directeur sportif d'Eupen. Son passage aura donc débuté avant la remontée du club, mais c'est en 2018 que sa carrière, et même que sa vie, prennent un autre tournant.

L'homme aurait été impliqué dans une affaire de fraude grave, menée par l'ancien président Catalan Sandro Rosell, dont il était très proche. Il risque jusqu'à six ans de prison et est acquitté en 2019, avant de démissionner quelques semaines plus tard. Son remplaçant, Christoph Henkel, est encore en place aujourd'hui.

Colomer pêche dans les anciens du Real et du Barça pour faire grandir Eupen

En juillet 2014, Luis Garcia, milieu de terrain espagnol formé... au Real Madrid, débarque au Kehrweg. Il jouera plus de 150 matchs pour les Pandas, dont près d'une septantaine en Challenger Pro League, et prendra sa retraite sportive en 2019. Un premier gros coup d'Eupenois qui se montraient alors ambitieux.

Après Madrid, Josep Colomer va pêcher dans les anciens du Barça. Cette fois, il ramène un joueur qui a disputé près de 25 matchs en équipe première avec les Blaugranas, qui a été formé à la Masia pendant des années et qui a porté les couleurs de l'équipe nationale espoir espagnole, avant d'opter pour le Vénézuela : Jéffren Suarez, bien entendu.

Arrivé librement en 2015 depuis Valladolid, il reste deux saisons à Eupen et dispute 49 matchs, avant de prendre la direction de la Suisse et du Grasshopers Zurich. L'ailier droit n'a pas cassé la baraque, mais médiatiquement, il s'agit d'un nouveau gros coup d'ASPIRE et de la direction.

Claude Makélélé, le tournant pour Eupen

Le 07 novembre 2017 marque un tournant dans l'histoire de l'Alliance. Une véritable légende du football mondial est nommée au poste d'entraîneur principal : Claude Makélélé, qui découvre alors le métier de T1 pour la première... et, pour le moment, seule fois de sa carrière. Personne ne sait vraiment à quoi s'attendre, mais à la surprise générale, la mayonnaise prend.

La fin de la première saison est assez folle. Eupen est à la lutte avec Malines pour ne pas descendre, les Malinois inscrivent deux buts contre Waasland-Beveren lors de la dernière journée, avant que les Pandas n'en plantent quatre en vingt minutes contre Mouscron. Makélélé réussit son premier défi : sauver l'AS.

La saison suivante, la seconde de l'actuel directeur... des joueurs prêtés par Chelsea, reste la plus belle de l'histoire du club. Une douzième place en fin de saison, un sauvetage qui n'avait jamais été acquis aussi tôt, un Kehrweg qui n'avait jamais été aussi plein et une équipe qui n'avait jamais autant fait vibrer : le projet d'Eupen commence véritablement à porter ses fruits.

Adriano comme dernière légende

Cette douzième place, l'Alliance l'aura réitérée durant la saison 2020-2021. Exercice durant lequel c'est une autre légende mondiale qui s'est pointée à l'est de la Belgique : Adriano. Le Brésilien, arrivé en Europe à Séville, avait joué pour le FC Barcelone entre 2010 et 2016, comptant près de 200 matchs professionnels avec les pensionnaires du Camp Nou. Il jouera 26 matchs pour Eupen, ne marquera pas le moindre but, mais donnera quatre assists. Un passage assez décevant, mais une nouvelle fois extraordinaire sur le plan marketing et publicitaire.

Le dernier fait marquant, c'est la demi-finale de Coupe de Belgique, en 2021-2022. L'AS Eupen est sortie contre le Sporting d'Anderlecht, beaucoup se rappellent encore du penalty obtenu à l'entrée du rectangle par Refaelov, qui avait eu raison des derniers espoirs Eupenois. Après huit saisons, Eupen quitte donc l'élite... pour mieux revenir ?