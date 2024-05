"Du jamais vu, une farce" : la levée de boucliers contre 777 prend de l'ampleur

Les soucis de 777 ne se limitent pas à la Belgique ou aux Etats-Unis. En Angeleterre, le rachat d'Everton a aussi du plomb dans l'aile.

Jour après jour, semaine après semaine, les signaux d'alerte autour de la situation financière de 777 se multiplient. Pas de quoi rassurer Everton, qui a conclu un accord de rachat avec le fonds d'investissement.

Apeurés par toutes ces plaintes pour dettes impayées, les actionnaires des Toffees font front commun dans un communiqué. Leur message est clair : le propriétaire Farhad Moshiri ne doit absolument pas céder 94,1 % de ses parts à 777 Partners comme convenu.

”Nous sommes la plus ancienne association d’actionnaires au monde et sommes consternés par le manque de respect manifesté envers notre club de football par l’actionnaire majoritaire, Farhad Moshiri, et par la Premier League au cours de ce qui semble être un événement jamais vu" écrivent les actionnaires, inquiets quant à la survie de leur club.

Everton ne veut pas connaître les mêmes problèmes que le Standard

"En l’absence d’une décision opportune de la Premier League, nous insistons pour que le conseil d’administration d’Everton, et Farhad Moshiri en particulier, arrête maintenant ce processus préjudiciable et reconnaisse que 777 Partners ne sont pas actuellement des propriétaires potentiels d’Everton" peut-on lire dans le communiqué.

Le mot "farce" est même employé : "Les pouvoirs en place manquent de respect à nos actionnaires, à notre fantastique base de fans mondiale et au football dans son ensemble en continuant à permettre à cette farce de se poursuivre. Nous exigeons une décision dès maintenant".