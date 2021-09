Officiel: Mario Götze prolonge au PSV

Exilé aux Pays-Bas depuis un an, Mario Götze (29 ans, 10 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) a retrouvé son meilleur niveau avec le PSV Eindhoven.

Pour le récompenser de ses belles performances, le club néerlandais a décidé prolonger le contrat du milieu offensif allemand pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024.

2024 💥

The story continues ✍️ We still have some tasks to finish 🎯#notdoneyet @PSV pic.twitter.com/w3zZcQ5Run