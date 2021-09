Cristiano Ronaldo titulaire d'entrée de jeu avec Manchester United !

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour revoir Cristiano Ronaldo sous la tunique de Manchester United. Solskjaer a décidé d'aligner d'entrée de jeu le Portugais pour la rencontre de ce samedi contre Newcastle (coup d'envoi 16h).

Nul doute qu'une grande partie des fans des Red Devils seront présents devant leur téléviseur pour assister au grand retour de CR7 à Old Trafford.

