Premier League : Aston Villa déroule contre Everton

Les Toffees ont craqué durant la dernière demi-heure de jeu.

Soirée compliquée pour Everton à Aston Villa. Après une première mi-temps intéressante, les Toffees ont craqué lors de la dernière demi-heure de la rencontre. A la 66e, Cash ouvrait le score pour Aston Villa qui doublait la mise trois minutes plus tard via un c.s.c de Digne. A la 75e minute, c'est l'ex-Genkois Leon Bailey qui inscrivait le dernier but de la rencontre. Score final 3-0.

Everton reste bloqué à la 5e place avec dix points tandis qu'Aston Villa remonte à la 10e place avec sept unités.