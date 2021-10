Karim Benzema n'oublie pas le Ballon d'Or : "On est obligé d'y penser quand on a de l'ambition"

Sur la lancée de son dernier exercice, le Français fait partie des candidats au prochain Ballon d'Or

Karim Benzema (33 ans, 7 matchs et 8 buts en Liga cette saison) pense au Ballon d’Or. "On est obligé d'y penser quand on a de l'ambition", a confié le Français au journal L’Equipe. "Mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi, sur le fait de dire qu'il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si tu dois le gagner, c'est pour ce que tu es, ce que tu montres sur le terrain, ce que je fais", a expliqué l'attaquant du Real Madrid.

"Une course ouverte cette année ? C'est parce que les dix, douze années précédentes, il n'y avait que Messi et Cristiano Ronaldo. Ils étaient à un tel niveau que presque personne ne pouvait les embêter. La situation a évolué. Beaucoup de joueurs se sont mis en valeur sans être au-dessus", a conclu Benzema, conscient que CR7 et la Pulga peuvent encore prétendre au trophée.