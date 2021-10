🎥 Champions League : Michy Batshuayi et le Besiktas corrigés à domicile, Paulinho régale avec un bijou en fin de match

Comme Bruges, le Besiktas et le Sporting jouaient également à une heure avancée.

Dans le groupe C, le Sporting Lisbonne se déplaçait au Besiktas. La rencontre était importante pour la course à la troisième place, avec deux formations qui ont enregistré deux défaites en autant de rencontres.

Les Turcs, avec Michy Batshuayi et Fabrice N'Sakala titulaires, étaient rapidement surpris avec l'ouverture du score des visiteurs. Coates lançait la rencontre au quart d'heure, mais l'ancien joueur de Zulte Waregem Cyle Larin (24e) égalisait de la tête sur un corner de Pjanic.

Sebastián Coates s'offrait un doublé (27e) pour remettre le Sporting aux commandes quelques minutes plus tard, avant que Sarabia sur penalty (44e) n'enfonce le clou juste avant le repos, mettant le Sporting en position très favorable.

En fin de partie, Paulinho (89e) achevait le Besiktas avec un bijou de but qui permet aux Portugais de se relancer dans le groupe C et de revenir à trois points de l'Ajax et de Dortmund qui s'affrontent ce soir.

Le Besiktas est désormais dos au mur et devra batailler pour rester européen.