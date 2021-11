De Bruyne révèle les secrets de Guardiola : "Dix minutes de préparation pour Manchester United"

Manchester City est une machine bien huilée et Pep Guardiola y est naturellement pour beaucoup. Le coach des Citizens ne prépare cependant pas tous les matchs pendant des heures.

Kevin De Bruyne, interrogé par le podcast néerlandais Mid-Mid, a ainsi révélé qu'en amont de la rencontre de Manchester City face à Manchester United, Pep Guardiola avait laissé énormément de liberté à ses joueurs. "Avant le derby, Pep nous a dit : "On ne sait pas comment ils joueront, on verra bien", et l'entraînement s'est arrêté après environ dix minutes", explique le Diable Rouge.

"Souvent, Pep sait comment l'adversaire va jouer et se prépare en conséquence. Là, il ne savait pas, donc il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas s'ils joueraient à trois ou quatre derrière, en losange au milieu, à trois devant", détaille De Bruyne. Manchester City finirait par l'emporter 0-2.

Une déclaration étonnante, mais pas inédite, puisqu'à l'époque de la victoire de Manchester City face à Manchester United en Carabao Cup en janvier 2020 (3-1), De Bruyne avait déclaré : "Nous avons préparé le match 15 minutes, pas plus. Ce n'est pas la première fois, Pep préfère faire ça face aux équipes qui joue homme contre homme".