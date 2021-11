Sortie non-autorisée pour Divock Origi à Liverpool?

L'attaquant belge est dans le viseur de Newcastle, mais Liverpool ne serait pas enclin à le laisser partir.

Divock Origi se contente d'un rôle de joker depuis un moment à Liverpool et son temps de jeu est très limité, mais ce n'est pas pour autant que les Reds sont prêts à le laisser filer.

L'intérêt de Newcastle pourrait pourtant être une aubaine pour le Diable Rouge, qui a besoin de rythme et de temps de jeu. Mais, à Liverpool, on ne veut rien savoir affirme le Northern Echo. Notamment parce que Mo Salah et Sadio Mané disputeront la CAN en début d'année 2022 et que Jurgen Klopp aura besoin de ressources offensives pour compenser leurs absences. https://www.thenorthernecho.co.uk/sport/19733905.liverpool-not-want-lose-newcastle-target-divock-origi/