Voici les compos d'Antwerp-Standard : Elsner opère trois changements dans son onze

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège se déplace au Bosuil pour y affronter l'Antwerp lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège doit se reprendre après l'affront subi lors du choc wallon à Sclessin et doit prendre sa revanche après la lourde défaite au match aller contre l'Antwerp. Luka Elsner peut compter sur le retour de Selim Amallah. Par rapport au onze qui avait débuté face à Charleroi, trois changements ont été opérés. Jackson Muleka et Maxime Lestienne sont renvoyés sur le banc, tandis qu'Hugo Siquet est suspendu pour abus de cartes jaunes. Amallah, Klauss et Nkounkou commencent la rencontre côté liégeois.

Brian Priske reconduit tout simplement son onze initial de la semaine passée côté anversois.