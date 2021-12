Luka Elsner: "On a besoin d'un Standard avec cette folie"

Satisfait des trois points, mais pas forcément de la deuxième période de son équipe, Luka Elsner analyse la folle victoire de dimanche au Bosuil.

"On est passé par toutes les émotions", soufflait Luka Elsner, quelques minutes après le coup de sifflet final, au micro d'Eleven Sports. En supériorité numérique, le Standard a, en effet, ouvert le score, avant de se faire déborder par l'Antwerp.

"De la folie et de l'imprévisibilité"

Mais les Rouches ont donné un dernier coup d'accélérateur pour finalement empocher les trois points. "Il faut avoir une certaine humilité par rapport à la manière dont on a gagné", estime le coach du Standard. "Dans les cinq, dix dernières minutes, il y avait de la folie et de l'imprévisibilité de gagner et c'est pour ça qu'on gagne, c'est génial."

Mais Luka Elsner insiste, il y a des choses à revoir dans la seconde période liégeoise. "On a laissé l'Antwerp revenir alors qu'on avait marqué avec un peu de chance. On s'est mis en difficulté nous-mêmes. Il y a quelque chose à revoir, mais on a besoin d'un Standard avec de la folie et on l'a vu par moments", conclut-il.