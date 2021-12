Le Standard de Liège s'impose au terme d'un match fou et tendu à l'Antwerp

Ce dimanche après-midi, l'Antwerp recevait le Standard de Liège lors de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège devait se reprendre après l'affront subi lors du choc wallon à Sclessin et devait prendre sa revanche après la lourde défaite au match aller contre l'Antwerp. Luka Elsner pouvait compter sur le retour de Selim Amallah. Par rapport au onze qui avait débuté face à Charleroi, trois changements avaient été opérés. Jackson Muleka et Maxime Lestienne étaient renvoyés sur le banc, tandis qu'Hugo Siquet était suspendu pour abus de cartes jaunes. Amallah, Klauss et Nkounkou débutaient la rencontre côté liégeois. Brian Priske reconduisait tout simplement son onze initial de la semaine passée côté anversois.





Le Standard débutera bien la partie contrairement à l'Antwerp qui aura du mal à rentrer dans sa rencontre. La première grosse occasion sera liégeoise avec Raskin qui ira se présenter seul face à Butez, mais la pichenette du médian passera juste à côté du but (22e). Trois minutes plus tard, Nainggolan décochera une magnifique frappe enroulée qui sera déviée sur la barre par Bodart (25e).

🤯 | Superbe arrêt d'Arnaud Bodart face à Radja Nainggolan! 🧤 #ANTSTA pic.twitter.com/K7twIgVhZX — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) December 12, 2021

En contre-attaque, Bokadi se dirigera vers le but adverse et poussera Butez à se coucher (35e). La meilleure première mi-temps du Standard cette saison. Avant que les deux équipes ne rejoignent leur vestiaire respectif sur le score de 0-0, monsieur Visser adressera un carton rouge à Seck. Le défenseur central était hors de lui après avoir eu une discussion avec Amallah qui recevra un bristol jaune quelques minutes plus tard.

L'Antwerp sera donc réduit à dix pour entamer cette deuxième période et devra faire sans Frey sorti à la pause pour Almeida. Le Standard obtiendra une belle opportunité avec un tir enroulé de Bastien boxé par Butez (50e). Peu avant l'heure de jeu, Laifis tentera sa chance à distance et ouvrira le score grâce à une déviation de Verstraete (57e), 0-1.

Le Great Old réagira directement avec les entrées au jeu de Benson et Balikwisha. Ce dernier s'offrira une jolie percée et poussera Bodart à effectuer une bonne sortie (63e). Quelques minutes plus tard, le matricule 1 reviendra grâce à une tête d'Engels, bien servi par Benson (66e), 1-1.

Les Rouches auront ensuite du mal gérer le contexte du match et multiplieront les fautes en seconde période et récoleront plusieurs cartons jaunes. D'ailleurs, les Liégeois ne donneront pas l'impression d'être en supériorité numérique et ils le paieront. Benson perforera le flanc droit avant de servir Balikwisha qui permettra à l'Antwerp de prendre les commandes de la rencontre (77e), 2-1.

En fin de rencontre, le Standard égalisera contre toute attente. Carcela sera à la récetpion d'un centre et enverra le ballon au fond (87e), 2-2. Muleka offrira la victoire ensuite aux siens en toute fin de match (90e), 2-3. Bataille sera exclu durant le temps additionnel après avoir administré une petite claque à Pavlovic sur le banc. Une troisième bagarre éclatera au coup de sifflet final et Visser distribuera un jaune à Engels et Nkounkou. Le Standard s'impose 2-3 au Bosuil.

Le Standard de Liège renoue avec la victoire et marque trois buts pour la première fois dans une rencontre cette saison.