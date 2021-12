Selim Amallah revient sur le pétage de câble d'Abdoulaye Seck : "Je lui ai juste dit de fermer sa bouche"

Le Standard de Liège est allé s'imposer à l'Antwerp au terme d'un match complètement fou, mais également tendu. La rencontre a connu trois bagarres générales et le matricule 1 a fini la rencontre à neuf.

Le Standard de Liège a renoué avec la victoire et peut sortir un peu la tête de l'eau. "Cela fait du bien, mais on devait mieux gérer la rencontre à onze contre dix. On n'a pas su le faire et on a laissé l'Antwerp trop jouer et on l'a payé quand ils sont revenus et qu'ils ont pris les commandes de la rencontre", a confié Selim Amallah au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "On a laissé tout filer, on doit vite rectifier. Il faut encore travailler et mieux communiquer entre nous. Mais, on gagne, c'est le principal", a souligné l'international marocain.

Le milieu offensif a retrouvé son poste de prédilection, celui de N°10. "Je peux encore faire beaucoup mieux. Je reviens de quelques blessures et c'est encore compliqué pour moi. J'espère revenir rapidement à niveau", a ajouté le joueur des Rouches.

À l’entrée des vestiaires avant la pause, Abdoulaye Seck était totalement furieux et a pété un câble sur le terrain après une altercation avec Amallah. Lawrence Visser a fini par lui donner la carte rouge. À la mi-temps, Vincenzo Ciuro, présent sur le plateau d'Eleven Sports, a eu quelques éléments de réponses. D’après le match-delegate, des insultes racistes auraient causé l'altercation. Des informations à prendre au conditionnel tant que monsieur Visser ne s'est pas exprimé sur le sujet.

"Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je parlais avec l'arbitre et il est venu me trouver. Je lui ai juste dit de fermer sa bouche et il s'est énervé. Des propos racistes de ma part ? Aucun commentaire à faire par rapport à cela. Je pense qu'il y a assez de joueurs de couleur dans mon équipe et je ne veux pas répondre à cela", a conclu Selim Amallah.