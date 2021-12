🎥 Klauss à l'assist, Muleka à la conclusion: le but libérateur du Standard à l'Antwerp

Un contre rondement mené et des attaquants enfin décisifs ont permis au Standard de grapiller les trois points à l'Antwerp.

Au terme d'une deuxième mi-temps renversante, c'est le Standard qui a quitté le Bosuil avec le sourire, dimanche après-midi. Grâce à son duo d'attaquants. Idéalement lancé en profondeur par Samuel Bastien, Joao Klauss a intelligemment laissé le ballon à Jackson Muleka, dont la frappe enroulée n'a laissé aucune chance à Jean Butez.

Un petit événement pour le Standard: il fallait remonter au 15 août dernier pour voir un des deux attaquants liégeois trouver le chemin des filets. Après 18 journées, Joao Klauss en est à deux buts et trois assists. Jackson Muleka a inscrit son deuxième but, dimanche, et a également un assist à son compteur.