Radja Nainggolan: "Quelque chose de très étrange avec les décisions"

Malgré la défaite Anversoise, Radja Nainggolan a tenu à saluer la prestation de son équipe au micro d'Eleven Sports: "Nous avons montré que nous sommes une véritable équipe de caractère. Malgré la défaite, nous pouvons être fiers de nous. Tout le monde est prêt pour chaque match et chaque minute. Nous avons respecté le plan de jeu du coach. Certes nous perdons trois points, mais le championnat est encore long."

Après la rencontre, le Ninja s'est exprimé sur Twitter et s'est interrogé de certaines décisions arbitrales, faisant notamment référence aux deux cartes rouges reçues par les Anversois: "Il y a quelque chose de très étrange avec les décisions, mais je n'en dirai pas plus."

I can be just proud of our team… i think we played for the win even after a 2-2 in 10… winning mentality is the most important… but there was really something strange about some decisions… i dont say nothing more🤫